Москва, 24 марта, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 23 марта сделал прививку первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация

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«Да, это был первый укол [вакциной от COVID-19]», — сказал Песков.

По его словам, укол вторым компонентом вакцины российский лидер сделает «недельки через три».