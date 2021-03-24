Песков рассказал о ходе вакцинации Путина от COVID-19
Москва, 24 марта, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 23 марта сделал прививку первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Вакцинация
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«Да, это был первый укол [вакциной от COVID-19]», — сказал Песков.
По его словам, укол вторым компонентом вакцины российский лидер сделает «недельки через три».