Йошкар-Ола, , 12:25 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 199 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта в Марий Эл выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 24 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 389 случаев.

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