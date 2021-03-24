Киев, , 12:27 — REGNUM Уровень смертности от последствий COVID-19 на Украине превышает аналогичный показатель осени 2020 года на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Украины (НАНУ).

«Наблюдаемая летальность составляет около 2,5% среди выявленных больных и почти на 30% превышает показатель осенней волны», — сказано в сообщении.

В НАНУ отметили, что на фоне пандемии в 2020 году на Украине снизилась ожидаемая продолжительность жизни при рождении и при достижении 65 лет. Показатели снизились на 0,5 — 1 год в сравнении с максимумами 2020 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране свирепствует более сильный «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2.

Читайте также: В минздраве Украины заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: В минздраве Украины отреагировали на гибель военного после вакцинации