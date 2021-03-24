Москва, , 12:23 — REGNUM Отношения между Россией и Евросоюзом зашли в тупик после 2014 года. Об этом 24 марта заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

«После 2014 года Евросоюз в своих резолюциях придумал новые слова для России, на каком уровне сотрудничества (идёт работа) — это critical engagement, критическое взаимодействие. Вот на основании этого взаимодействия и живём и сейчас. И то, что Сергей Викторович Лавров сказал, что для России такая формула не годится — это констатация факта», — заявила Жданок.

Она отметила, что в 2014 году шёл разговор о том, чтобы заключить договор между Евросоюзом и Россией.

«Четыре направления и даже речь шла об усиленном сотрудничестве. Но ничего не получилось ещё тогда. Хотя многие пинают на более поздний период, ещё тогда был простот продлён старый договор, который никак не соответствовал времени и реалиям», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что отношения между Евросоюзом и Россией разрушены из-за односторонних действий Брюсселя. В то же время Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, если Брюссель сочтёт нужным устранить «аномалию в двусторонних отношениях».