Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области привились от COVID-19 около 2,7% населения. Об этом сообщается на сайте донского правительства 24 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 112 244 человека, за сутки — 2 094. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 77 335 человек, за сутки — 3 269», — уточняют власти.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону, согласно предварительным данным, проживают 4 млн 185,2 тыс. человек. Привить планируется более 60% населения — более 2 млн человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ростовская область в начале текущей недели получила партию вакцины против коронавирусной инфекции в объёме 9,1 тыс. доз. В ближайшее время регион получит ещё 22,8 тыс. доз препарата.

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