Москва, , 12:22 — REGNUM В новый школьный учебник по обществознанию будет включён курс по семьеведению. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены, в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал Кравцов.

С идеей о введении курса «Семьеведение» или «Семейное счастье» в 2017 году выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова.