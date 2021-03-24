Рязань, , 12:23 — REGNUM В Рязанской области 24 марта подтверждены 59 случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрированы три летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 25 931 жителя. Выздоровели 23 980 человек, в том числе 58 пациентов выписаны за истекшие сутки. В лечебных учреждениях находится 249 человек с коронавирусом.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений в регионе скончались 345 пациентов.