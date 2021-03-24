Норильск, Красноярский край, , 12:22 — REGNUM Бывший следователь полиции в Норильске признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что приговор вынесен бывшему старшему следователю отдела МВД России по городу Норильску.

Установлено, что в октябре 2018 года старший следователь по особо важным делам принял к своему производству уголовное дело в отношении одного из норильских предпринимателей. Он подозревался в присвоении денег партнера по бизнесу.

В ГСУ СКР уточнили, что следователь полиции знал о том, что у подозреваемого предпринимателя имеется крупная сумма денег. Страж порядка решил получить от бизнесмена через его защитника взятку в сумме 2 млн рублей за прекращение уголовного преследования.

Подозреваемый согласился, адвокат сообщил об этом старшему следователю. После этого последний провёл между предпринимателем и потерпевшим очную ставку. Он склонил потерпевшего к даче показаний о непричастности подозреваемого к совершённому преступлению.

Через непродолжительное время следователь вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемого и передал его адвокату. Однако городская прокуратура отменила постановление как незаконное и необоснованное.

Дальнейшее общение старшего следователя и адвоката проходило под контролем сотрудников краевого УФСБ. Полицейского задержали с поличным в момент получения части взятки — 1 млн рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области бывший сотрудник одной из колоний стал фигурантом уголовного дела о получении взяток.

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