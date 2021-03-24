Каир, , 12:31 — REGNUM Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, пытаются сдвинуть с места восемь буксиров. Гигантское судно заблокировало навигацию, говорится в сообщении главы администрации канала Усамы Рабиа.

На 101 километре Суэцкого канала, следует из сообщения, продолжается спасательная операция. Буксиры пытаются снять Ever Given с мели. Для этого проводятся работы по уменьшению груза на судне.

Гигантский контейнеровоз грузоподъемностью около 224 тыс. тонн сел на мель из-за ухудшения видимости в результате песчаной бури. При ураганном ветре был потерян контроль над управлением.

Ever Given составляет 400 метров в длину и 59 метров в ширину.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз следовал из КНР в Роттердам и сел на мель утром 24 марта. Он заблокировал движение по меньшей мере 100 судам.

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