Москва, , 12:21 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели жителя Донецка из-за обстрела украинских карателей. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, 22 марта военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры Донецка. В результате 70-летний мирный житель получил смертельное ранение.

«Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник сообщил, что с середины февраля 2021 года число обстрелов со стороны ВСУ территории Донбасса выросло в пять раз.

Сумма ущерба, который Украина причинила ДНР своей военной агрессией с 2014 года, составляет более 200 млрд рублей.

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