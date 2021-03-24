Лондон, , 12:21 — REGNUM Критика в отношении президента России Владимира Путина — это всего лишь личная критика и мнение президента США Джо Байдена, раздутые в СМИ, которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США во внешней политике, считает политолог, журналист, эксперт в области международных отношений, исследователь в Оксфордском университете Самюэль Рамани (Великобритания).

«То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить», — подчеркнул Самюэль Рамани.

«Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена. Такие же проблемы у США и в Китае, где США обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются. Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», — считает эксперт.

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