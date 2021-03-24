Самара, , 12:23 — REGNUM Теплый апрель ожидается на территории Самарской области в 2021 году. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба «Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозам, в апреле средняя температура воздуха в Самарской области составит +6,3°С, при этом в отдельных районах области среднесуточная температура будет выше нормы.

Отмечается, что в мае температура воздуха в регионе ожидается в пределах нормы: около +14,4 °С. При этом в некоторых районах осадков ожидается меньше обычного. В июне и июле средняя температура воздуха ожидается +19°С и + 20,5°С соответственно. В августе ожидается среднесуточная температура воздуха около +18,2°С.