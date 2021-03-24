Москва, , 12:19 — REGNUM Большинство нарушений в Роскосмосе, как и заявляли в госкорпорации, действительно связаны с отчётами и документацией. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Счётной палаты РФ.

«Полагаем возможным согласиться с позицией корпорации [Роскосмос] о том, что большинство нарушений связаны с порядком оформления отчетности и документов», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в ведомстве не стали раскрывать подробностей о выявленных нарушениях, поскольку «материалы соответствующих проверок содержат информацию ограниченного доступа».