Йошкар-Ола, , 12:18 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 24 марта выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 24 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 389 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 505 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 31 человек. 199 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, накануне скончались трое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 685 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 164 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 375 человек, из них у 364 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 35 пациентов, при этом госпитализирован 31 житель Марий Эл.