Брюссель, , 12:21 — REGNUM Россия является «опасным соседом», однако с ней необходимо сохранить каналы связи для того, чтобы решать некоторые вопросы. Об этом 24 марта заявил журналистам глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по прибытии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где он примет участие во втором дне заседаний Совета альянса на уровне глав МИД.

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата», — сказал он.

При этом Боррель подчеркнул, что, по его мнению, страны-участницы Евросоюза должны сдерживать Россию и противодействовать ей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия «всё больше и больше» отдаляется от Евросоюза.