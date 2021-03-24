Ярославль, , 12:16 — REGNUM В мэрии Ярославля опровергли сообщение муниципального телеканала о том, что новая транспортная схема города согласована областными властями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM в эфире новостей «Городского телеканала» было озвучено, что новый вариант транспортной схемы мэр Ярославля Владимир Волков представит 25 марта, причем сделает это в прямом эфире. Теперь выясняется, что согласования данного варианта транспортной реформы у городских властей пока нет. Новость с сайта «Городского телеканала» удалена.

«Информация о предстоящей презентации обновленной версии новой транспортной схемы Ярославля в эфире «Городского телеканала» преждевременна. На сегодняшний день специалисты регионального правительства еще не согласовали вариант транспортной схемы, который будет представлен жителям города. Как только согласование будет получено, мы об этом обязательно сообщим», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Прежний вариант транспортной реформы был отменен губернатором региона из-за протестов ярославцев. Предполагается, что обновленный вариант схемы сохранит так называемые «сквозные» маршруты из одного конца Ярославля в другой.

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