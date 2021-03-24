Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Известная грузинская оперная певица, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили отказалась выступать в своей стране, пока министром культуры Грузии будет оставаться Тея Цулукиани. Об этом певица написала 23 марта на свой странице в соцсети Facebook.

«Моей ноги не будет на сцене в Грузии, пока культурой будет управлять Цулукиани! Молчите дальше! Сегодня она уже сообщила всем нам, что мы не можем ничего говорить вопреки её мыслям, не то…», — написала Рачвелишвили.

Ранее Цулукиани, возглавившая минкульт с 19 марта, приняла участие в ток-шоу на телеканале Pos TV. Её спросили, как она относится к тому, что многие деятели культуры в Грузии выражают поддержку оппозиционным партиям и открыто выступают против правящей партии «Грузинская мечта».

Цулукиани ответила, что ранее, работая министром юстиции, увольняла из министерства сторонников оппозиции за саботаж в работе. В отношении к работникам культуры она планирует другой подход.

«Если, например, в театре есть актёр, который выражает своё мнение, конечно же, я тут попытаюсь понять это мнение, откуда оно появилось. Если это — «бесплатная критика», как я это называю, то есть, если человек в это верит, тогда я попытаюсь понять, насколько это мешает функционированию организации», — сказала Цулукиани.

Она отметила, что не видит проблемы в оппозиционных взглядах артистов, если это не мешает их работе.

Стоит отметить, что Рачвелишвили поддержала антироссийские протесты, которые прошли в Грузии в июне 2019 года. Она также извинялась перед согражданами за то, что выступала в России.