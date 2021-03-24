Москва, , 12:15 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба контролирует ситуацию с топливом в регионах России. Об этом в кулуарах форума «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях» заявил журналистам замглавы ФАС Виталий Королёв.

«ФАС России еженедельно докладывает правительству РФ о ситуации на топливном рынке. Служба держит на контроле ситуацию в регионах, в том числе на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был», — сказал Королёв.

По его словам, механизмы, которые Независимый топливный союз называет отрицательными, в ФАС и в правительстве оценивают «как меры, которые могут стабилизировать рынок нефтепродуктов».