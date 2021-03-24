Душанбе, , 12:14 — REGNUM Второй уровень сложности получила чрезвычайная ситуация с распространением полиомиелита в Таджикистане. Об этом говорится в официальном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ рассмотрели информацию о случаях заражения циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2) среди детей.

Первый случай заражения, сопровождавшийся острым вялым параличом, зарегистрирован 22 ноября 2020 года в Хатлонской области. Заражение связано с вирусом, который получил распространение в Пакистане.

По состоянию на 8 марта было выявлено уже четыре случая. Все они сопровождались параличом. Кроме того, полиовирус был обнаружен в пробах окружающей среды на двух пунктах эпидемнадзора в Душанбе.

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