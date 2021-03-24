Сеул, , 12:18 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послом Саудовской Аравии в Южной Корее Рияд Ахмедом Альмубараком, с которым обсудил пути развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили пути развития сотрудничества в различных областях, включая экономику и социокультурную сферу.

Представитель Южной Кореи высоко оценил усилия властей Саудовской Аравии по обеспечению мира и стабильности в Йемене.

В свою очередь, посол Саудовской Аравии подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений посредством обменов на высоком уровне и празднования 60-летия установления дипломатических отношений в 2022 году.