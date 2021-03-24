Москва, , 12:14 — REGNUM Попытки возродить диалог между Россией и Евросоюзом провалились. Об этом 24 марта заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

«Это просто констатация факта. То есть действительно, после визита Джозеппе Борреля после его публичной порки в Европарламенте, понятно, что попытка хоть как-то возродить диалог — провалилась. И надо напомнить, что отношения и договор об отношениях между Евросоюзом и Россией был ещё заключён ещё в конце прошлого века до расширения Евросоюза», — заявила Жданок.

«Когда я стала депутатом в 2014 году, разговор шёл о том, чтобы новый договор заключить: там были четыре направления и даже речь шла об усиленном сотрудничестве. Но ничего не получилось ещё тогда. Хотя многие пинают на более поздний период, ещё тогда был просто продлён старый договор, который никак не соответствовал времени и реалиям», — указала она.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что отношения между Евросоюзом и Россией разрушены из-за односторонних действий Брюсселя. В то же время Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, если Брюссель сочтёт нужным устранить «аномалию в двусторонних отношениях».