Москва, 24 марта 2021, 12:13 — REGNUM Законопроект о повышении объема налогового вычета разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
Документ предполагает трёхкратное увеличение максимальной суммы затрат, позволяющих налогоплательщику получить социальный налоговый вычет — со 120 тыс. до 360 тыс. рублей.
Это, в свою очередь, позволит повысить сумму вычета почти до 50 тыс. рублей, что заметно ощутимее для семейного бюджета, отметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
После получения официального заключения правительства внесём законопроект на рассмотрение Государственной думы, сообщил парламентарий.