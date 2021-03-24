Москва, , 12:13 — REGNUM В России началась подготовка федеральных автотрасс прохождению весеннего паводка-2021. В вывозе снега задействованы более 11 тыс. дорожных работников и 7 тыс. единиц спецтехники, сообщили в Росавтодоре.

Прежде всего, особое внимание уделено регионам Центральной России. Высота снежного покрова там в 1,5−2 раза превышает многолетнюю норму. Так с участка 15−37 км трассы М-7 в Подмосковье уже вывезено более 7 тыс. кубометров снега.

Также из-за большого количества снега на особом контроле находятся регионы Сибири. Для локализации очагов подтопления уже заготовлено 817 тыс. кубометров инертных и 3 тыс. кубометров пиломатериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на подготовку к паводку потратили около 2 млрд рублей.

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