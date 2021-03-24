Казань, , 12:24 — REGNUM В Татарии сотрудники МВД задержали предполагаемого главу преступной иерархии республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Подозреваемого задержали за занятие высшего положения в преступной иерархии. По данным «Татар-информ», задержан «вор в законе» по кличке Нейдер. В 2015 году на 59-летнего осужденного возложили неформальный статус «положенца по Татарстану».

Нейдер контролировал поступление денег и их распределение, имел легальные и нелегальные источники дохода, обязывал подчиняться своим указаниям тех, кто имел более низкий криминальный статус, а также назначал контролирующих за районами и городами республики.

Подозреваемого задержали накануне и заключили под стражу. Во время обысков в его доме обнаружены пистолет Макарова с патронами к нему, несколько телефонов и денежные средства в российской и иностранной валюте, а также записи о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве трое «воров в законе» были привлечены к ответственности за сам факт наличия такого криминального статуса.

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