Москва, , 12:12 — REGNUM В апреле жители России смогут наблюдать первый весенний звёздный дождь из созвездия Лиры. Метеорный поток Лириды активизируется ночами с 14 по 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«В ночь с 21 на 22 апреля придётся максимум действия метеорного потока Лириды, ожидается до 18 метеоров в час», — добавили в планетарии.

Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу планеты на высотах 100−120 км со скоростью около 48 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки и есть метеоры.

Лириды — один из старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды, уже более 2,5 тыс. лет.