Саранск, , 12:12 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1950 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, тяжелое течение.

Женщина 1941 года рождения поступила в больницу с аналогичным диагнозом. Осложнение — внебольничная двусторонняя тотальная вирусная пневмония, тяжёлая степень. Лечение осложнялось сопутствующей патологией — гипертонической болезнью.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 195 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта в регионе выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 794 случаев.

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