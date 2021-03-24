Беслан, Северная Осетия, , 12:11 — REGNUM В Северной Осетии найдено тело пропавшего 22 марта депутата городской думы Беслана Тамерлана Торчинова. В настоящее время подозреваемые в его убийстве задержаны и дают показания, пишет портал «15-регион».

На теле Торчинова обнаружены признаки насильственной смерти, передает телеканал «Крылья TV». По его данным, депутат ранее уже подвергался нападению. В 2013 году на похоронах бизнесмена Алана Торчинова траурная процессия была расстреляна. Сам Тамерлан Торчинов и Асланбек Торчинов получили ранения, еще два человека погибли.

Напомним, 22 марта МВД по РСО-Алании распространило сообщение о розыске 66-летнего Тамерлана Торчинова, который 22 марта 2021 ушел из дома и не вернулся. По данным ряда СМИ, он пропал в районе Бесланского ипподрома, где была обнаружена его машина «Лексус».