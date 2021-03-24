Саранск, , 12:10 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 24 марта выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 794 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 37 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 780 жителя Мордовии. 195 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе, накануне умер один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе являются 1819 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 23 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 544 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1998 человек.