Рим, 24 марта 2021, 12:10 — REGNUM Зарубежные эксперты продолжают комментировать заявление президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC.
«Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог». — заявила журналистам экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати (Италия).