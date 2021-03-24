Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались 22 пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 марта.

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От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, скончались девять женщин в возрасте от 56 до 88 лет и 13 мужчин в возрасте от 43 до 85 лет. Пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 3 447 человек.

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