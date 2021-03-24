Москва, , 12:08 — REGNUM Если Соединённые Штаты будут создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, Вашингтон должен будет ответить за это. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Таким образом он прокомментировал лова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее заявил, что Соединённым Штатам и России предстоит пережить «трудные дни», но, несмотря на разногласия, в Вашингтоне рассчитывают сохранить диалог для работы по ключевым направлениям.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать», — сказал Патрушев.

Он добавил, что США будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить. При этом Россия не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении США и настроена на конструктивное сотрудничество, подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 марта, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал эффективнее противодействовать экспансии идеалов и норм, угрожающих политической стабильности в России. Он подчеркнул, что чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом геополитических игр и спекуляций.

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