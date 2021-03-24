Горно-Алтайск, , 12:08 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал итоговые данные по уборке урожая 2020 года в Республике Алтай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе службе статистики, хозяйства всех категорий региона получили 11,3 тыс. тонн зерна, что на 27,5% выше результатов 2019 года.

В структуре производства зерновых выросла доля пшеницы, овса и ячменя, напротив, снизилась.

«Урожайность зерновых культур составила 15,3 центнера с гектара убранной площади (110,1% к уровню прошлого года). Увеличился валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, картофеля, сократился — овощей», — говорится в докладе.

Больше половины зерна (56,9%) было произведено в сельскохозяйственных организациях. Фермерские хозяйства получили 43,1% от общего урожая. При этом почти весь урожай картофель и овощей вырастили на своих участках простые жители.