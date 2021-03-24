Челябинск, , 12:07 — REGNUM Двое жителей Еманжелинска Челябинской области осуждены за убийство ранее незнакомого им человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Челябинском облсуде предстали перед судом Дмитрий Н. и Алексей С. Следователи установили, что 2 октября 2005 года они распивали алкоголь и к ним подошёл гражданин и попросил выпить. На это Н. схватил его за одежду, увёл во двор дома и там нанёс ему удары по телу и голове, сбив с ног. А затем С. и Н. вместе избили его до смерти.

У обоих подсудимых суд усмотрел смягчающие вину обстоятельства. Отягчающих её обнаружено не было. С. получил шесть лет колонии общего режима, а ранее судимый Н. — 17 лет колонии строгого режима.