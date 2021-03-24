Москва, , 12:16 — REGNUM Переговоры по Афганистану в столице Катара Дохе застопорились, встреча в Москве должна была их подтолкнуть. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил 24 марта на онлайн-брифинге в Москве.

Кабулова спросили, для чего понадобилась встреча в Москве 18 марта, если переговоры по Афганистану проходят в Катаре. Он пояснил, что переговоры в Дохе «застряли, застопорились».

Встреча в Москве как раз была организована, чтобы дать им толчок, сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам конференции расширенной «тройки» по афганскому урегулированию, прошедшей 18 марта в Москве, было принято заявление с призывом к афганским силам снизить уровень насилия и как можно скорее перейти к переговорам для решения конфликта. В сентябре 2020 года афганское правительство и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приступили к мирным переговорам в Катаре.

Читайте также: Итоги заседания в Москве могут стать основой межафганских переговоров

Читайте подробнее: Как дипломатии США и России маневрируют в лабиринтах афганских проблем