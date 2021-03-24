Москва, , 12:06 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев исполнить закон и сдать декларации о доходах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«444 депутата Государственной думы, из них 416 представили свои декларации», — сообщил Володин.

По его словам, из «Единой России» один депутат не представил декларацию, КПРФ — восемь депутатов, ЛДПР — 12 депутатов не представили декларацию, «Справедливой России» — шесть.

Из двух независимых депутатов один не представил данные о доходах и расходах.

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