Москва, 24 марта 2021, 12:06 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев исполнить закон и сдать декларации о доходах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
«444 депутата Государственной думы, из них 416 представили свои декларации», — сообщил Володин.
По его словам, из «Единой России» один депутат не представил декларацию, КПРФ — восемь депутатов, ЛДПР — 12 депутатов не представили декларацию, «Справедливой России» — шесть.
Из двух независимых депутатов один не представил данные о доходах и расходах.
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