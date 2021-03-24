Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:27 — REGNUM В 2020 году сотрудниками полиции Ленинградской области раскрыто пять преступлений в сфере ритуальных услуг, совершенных на территории Ломоносовского и Всеволожского районов, при том, что в 2019 году уголовные дела в похоронной сфере вообще не возбуждались. Об этом 24 марта сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктор Борисенко во время отчета о работе полиции региона в 2020 году.

Представитель Главка отметил, что, несмотря на создание в Ленинградской области муниципальных предприятий, которые должны были бы искоренить «поборы» с граждан, фактически в сфере похоронного дела и оказания ритуальных услуг серьезных изменений пока нет, в связи с чем оперативная обстановка остается сложной.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями в сфере финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий установлено, что по документам они либо убыточны, либо имеют крайне незначительную прибыль»,— отметил Борисенко.

При этом поборы с граждан за предоставление мест на кладбищах и захоронение на них продолжаются и в отдельных случаях составляют более 100 тыс. рублей.

«В настоящее время по указанным фактам проводится комплекс мероприятий с целью документирования преступной деятельности», — подытожил представитель ГУ МВД.