Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 238 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 марта. Это на один случай меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 45 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (93), Новочеркасске, Шахтах и Каменском районе (по девять). В остальных территориях — от одного до семи случаев заражения. 28,6% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,6% — дети.

За весь период пандемии 79 149 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус.

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