Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В состав Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) вошёл Свердловский венчурный фонд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СОФПП.

Благодаря объединению удастся улучшить эффективность работы института поддержки бизнеса, считают в объединенном фонде.

«Предприниматели смогут в режиме «одного окна» получать более широкий спектр услуг: финансовую и нефинансовую поддержку и те инструменты, которые сегодня предлагает венчурный фонд», — сообщила региональный министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

На базе СОФПП также создали департамент, который возглавил директор венчурного фонда Денис Скоморохов.

Как сообщало ИА REGNUM, 68% свердловских предпринимателей обошлись без государственной поддержки в 2020 году.

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