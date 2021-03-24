Талдом, Московская область, 24 марта, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Малолетнюю девочку в истощённом состоянии и без средств гигиены нашли в частном доме в Подмосковье. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Цитата из видео В таких условиях жила девочка-маугли в Талдоме. mash.ru

В надзорном ведомстве по факту обнаружения начали проверку. По предварительным сведениям, в месте проживания отсутствовали продукты питания, детская одежда, кровать и средства гигиены. Ребёнка доставили в медицинское учреждение.

По данным источника ИА REGNUM, в крайне захламлённом доме кроме ребёнка проживает два десятка кошек. Девочке шесть лет, она не умеет ходить.

Как сообщало ИА REGNUM, суд удовлетворил исковое заявление властей Читы о лишении родительских прав матери четверых детей-маугли, которые в январе 2020 года были найдены в заброшенном здании греющимися у костра.