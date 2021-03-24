Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Межрегиональная конференция Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проходит в среду, 24 марта в Санкт-Петербурге в рамках XI Петербургского международного образовательного форума. Главной темой станет система технологического образования школьников в российских регионах.

Конференция соберет около тысячи участников из 73 регионов и пяти зарубежных стран — школьных учителей, педагогов дополнительного образования, наставников и руководителей кружков, преподавателей, сотрудников и студентов колледжей и вузов, представителей администраций школ, муниципалитетов, регионов, бизнес-сообщества. Конференция развернется на площадке «Инженерно-технологической школы № 777» Санкт-Петербурга, а участники из других регионов примут участие в обсуждениях дистанционно.

В рамках конференции будет впервые представлена дорожная карта по развитию в Санкт-Петербурге системы технологического образования по модели Кружкового движения НТИ. Также состоится подписание соглашения между Ассоциацией участников технологических кружков, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, «Инженерно-технологической школой № 777» и награждение победителей и призеров Городского конкурса методических разработок «Урок НТИ».

«Кружковое движение НТИ начинает активно распространять в регионах свои образовательные практики, доказавшие эффективность за последние несколько лет, и эта конференция станет одним из ключевых мероприятий по развитию технологического образования в регионах в 2021 году. Создание сети кружков по модели Кружкового движения НТИ, закрепленное Поручением Президента России, подготовка руководителей технологических кружков и наставников, проведение Уроков НТИ и проектных школ, запуск площадок подготовки школьников к Олимпиаде Кружкового движения НТИ — все эти шаги позволят развернуть в регионах совместно с Кружковым движением НТИ экосистему подготовки будущих технологических лидеров и охватить максимальное количество технологически ориентированных школьников», — подчеркнул лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

В программе запланированы сессии, посвященные развитию региональных систем технологического образования по модели Кружкового движения НТИ, трансформации Олимпиады Кружкового движения НТИ, методикам проведения проектных школ «Практики будущего». На полях конференции анонсируют Всероссийский съезд, посвященный 100-летию Кружкового движения в России, Всероссийский конкурс технологических кружков 2021 года и конкурс компетенций для школьников «Талант 20.35». Представители Санкт-Петербурга, Московской, Томской и Новосибирской областей поделятся опытом развития кружкового движения в своих регионах и образовательных учреждениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект «Наука».

Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологий RUKAMI и одноименный конкурс проектов, цифровая платформа управления талантами и конкурс для абитуриентов «Талант 20.35», R&D программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.