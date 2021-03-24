Москва, , 12:50 — REGNUM Российский певец Bahh Tee покидает пост руководителя лейбла Zhara Music. Об этом он сообщил 23 марта в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CMwUlCHFcqf/

«С сегодняшнего дня я не буду заниматься операционной деятельностью Zhara Music. Это взвешенное, обдуманное решение», — написал в посте музыкант. Bahh Tee объяснил свой уход тем, что «лейбл, в том виде, каким мы его задумывали с Эмином, как небольшая, но сплоченная семья, не может существовать дальше».

ИА REGNUM напоминает, что Zhara Music — российский лейбл звукозаписи, основанный вице-президентом холдинга Crocus Group Эмином Агаларовым и музыкантом Бахтияром Алиевым (более известен как Bahh Tee). Артистами лейбла являются Моргенштерн, HammAli & Navai, Rauf & Faik, ЛСП и другие популярные музыканты.

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