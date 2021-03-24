Дубовский район, , 14:52 — REGNUM Две массовые аварии с разницей в несколько секунд произошли на 561 км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области. В ДТП попали 10 автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне в 16:30 водитель грузовика Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, не выдержав безопасную дистанцию, наехал на впереди идущий DAF с полуприцепом. Второй грузовик в свою очередь «догнал» Mitsubishi Outlander, впереди него пострадал автомобиль «Газ» и ещё один попутный Mercedes-Benz Actros. Кроме того, из-за резкого торможения водителя первого грузовика, машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с ещё одним большегрузом DAF.

На этом же участке трассы в это же время водитель ещё одного грузовика Mercedes-Benz не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным ГАЗ-33 022А, водитель которого не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Затем грузовик въехал в «КамАЗ-5350», а российский большегруз потом столкнулся с DAF.

Обоих водителей грузовиков Mercedes с травмами госпитализировали.