Киев, , 12:02 — REGNUM Расчеты противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) провели военные учения на границе с полуостровом Крым, в ходе которых ими были задействованы реактивные системы залпового огня «Смерч». Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ВСУ.

«Расчеты противовоздушной обороны… пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказал командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, расчеты ПВО провели в ходе данных учений отработку нескольких десятков учебно-боевых упражнений.

«С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч», — добавил он.

Кроме того, указывается, что украинские военные во время учений вели мониторинг воздушной обстановки и распознавание воздушных объектов условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в столице Украины была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.