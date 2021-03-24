Москва, , 11:59 — REGNUM Если в РФ введут прогрессивную шкалу налогообложения, то максимальная ставка не должна быть чрезмерно большой, иначе заработные платы опять уйдут в «тень». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. Так она прокомментировала идею Института народнохозяйственного прогнозирования РАН о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения.

«С 1992 по 2000 годы у нас уже была установлена прогрессивная шкала налогообложения. Например, в 1992 году было семь налоговых ставок — минимальная 12%, а максимальная 60%. В 1993 году — три вида ставок. В 1998 году — шесть ставок. За весь этот период законодательство по налоговым ставкам менялось девять раз. Поэтому, у кого был большой доход, тот платил большой налог. Но мало кто из физических лиц хотел платить со своего дохода 40% или 60% налога. Предприятия показывали маленькую зарплату, перечисляя минимальный налог, или работали по «серым» схемам, уходя от налогообложения», — рассказала Семенова.

Поэтому, как пояснила экономист, в 2001 году была введена плоская ставка 13% со всех доходов физлиц.

«Тем самым государство стремилось увеличить поступления по НДФЛ, предполагая, что единая ставка даст возможность вывести зарплату из «тени» и все будут платить налоги. Действительно, поступления по НДФЛ увеличиваются, и этот налог занимает третью строчку в доходах бюджета. В 2018—2019 годах доля его составляла 17% в общей сумме налоговых доходов бюджетной системы, в 2020 году — 20%. В 2021 году ввели новую налоговую ставку 15%», — сказала Семенова.

По ее словам, прогрессивная шкала, возможно, и нужна, но налог не должен быть более 30% от совокупного дохода физлица.

«Иначе опять возникнет ситуация, при которой зарплаты уйдут в «серую» схему», — предупредила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов назвал прогрессивную шкалу налогообложения самым коротким и надежным путем к решению проблемы социального неравенства в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист призвал освободить от подоходного налога часть граждан РФ