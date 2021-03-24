Киев, , 12:00 — REGNUM «Партия Шария» находится под огромным давлением со стороны властей Украины, и в скором времени может быть запрещена. Об этом сообщил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook 23 марта.

Политолог рассказал, что парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) теряет свой рейтинг из-за того, что не смогла достойно отреагировать на закрытие оппозиционных телеканалов Zik, NewsOne и 112.ua.

По его мнению, разочарованный электорат ОПЗЖ перетекает в категорию не определившихся, либо начинает поддерживать другие силы, к примеру, «Партию Шария».

«Закрытие «Партии Шария» — вполне реальный сценарий. Я думаю, что к лету уже может быть реализован. Закрытие партии по решению суда», — сказал Бортник.

По его мнению, данная политсила исчерпала свой «виртуальный» потенциал интернет-аудитории, и для её дельнейшего роста нужны реальные лидеры.

«Конечно, это партия, которая находится под сумасшедшим давлением…», — добавил эксперт.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська назвал «непростой» задачу блокировки YouTube-канала лидера «Партии Шария» Анатолия Шария.

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