Киев, 24 марта 2021, 12:00 — REGNUM «Партия Шария» находится под огромным давлением со стороны властей Украины, и в скором времени может быть запрещена. Об этом сообщил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook 23 марта.
Политолог рассказал, что парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) теряет свой рейтинг из-за того, что не смогла достойно отреагировать на закрытие оппозиционных телеканалов Zik, NewsOne и 112.ua.
По его мнению, разочарованный электорат ОПЗЖ перетекает в категорию не определившихся, либо начинает поддерживать другие силы, к примеру, «Партию Шария».
По его мнению, данная политсила исчерпала свой «виртуальный» потенциал интернет-аудитории, и для её дельнейшего роста нужны реальные лидеры.
Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська назвал «непростой» задачу блокировки YouTube-канала лидера «Партии Шария» Анатолия Шария.
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