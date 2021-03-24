Москва, 24 марта, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Госдуме призвали отказаться от ухищрений и вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

«Не нужно выделять отдельные социальные группы, нужно поставить точку и всем работающим пенсионерам индексировать пенсии», — заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

По его мнению, нужно вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров.

В России предложили освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Большинство старших по домам — пенсионеры. Однако отчисления в фонд социального страхования фактически переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена. Инициатива, которую поддерживают в Совфеде, призвана восполнить пробел.