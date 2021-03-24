Москва, , 11:58 — REGNUM Избирателям, которые будут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2021 году, будет предоставлена возможность проголосовать на всех уровнях выборов, которые будут проходить в Единый день голосования, в соответствии с его активным избирательным правом, рассказала в интервью Российской газете преседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

На выборах в Госдуму в 2021 году онлайн-голосование пройдет в шести регионах. На данный момент подано 11 заявок.

«Фаворитов у нас нет, но есть понимание, кто может участвовать, а кто еще не готов. Одного желания мало, должны быть, как в математике, необходимые и достаточные условия. В первую очередь необходимо иметь существенное количество избирателей региона с подтвержденными учетными записями на портале госуслуг. При этом субъектовая избирательная комиссия должна быть готова к проведению разъяснительной работы со всеми участниками избирательного процесса. Также должен быть сформирован независимый наблюдательский пул экспертов и специалистов для работы в общественном штабе региона по наблюдению за выборами, где будет размещен узел блокчейна для наблюдения за ДЭГ. Сейчас пока мы убеждены, что с этим справятся те регионы, где ДЭГ уже проводился, остальные — повторюсь — по итогам тренировок», — подчеркнула Элла Памфилова.

Читайте ранее на ИА REGNUM: Владимир Путин сформировал свою квоту членов ЦИК; В России разворачивают борьбу с незаконной агитацией в интернете