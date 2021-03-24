Джакарта, , 11:57 — REGNUM В индонезийскую провинцию Северный Сулавеси доставили около 50 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Antara.

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Препарат начнут использовать для вакцинации государственных служащих.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии признало вакцину AstraZeneca безопасной для использования.

Вакцину AstraZaneca включили в национальную программу вакцинации 22 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-9 в ИндонезииВику Адисасмитозаявил, что число победивших коронавирус пациентов в стране снизилось в марте 2021 года.

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