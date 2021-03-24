Оренбург, , 11:57 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 24 марта, выявлено 81 заражение коронавирусом на территории 15 муниципальных образований. Среди носителей нового вируса 12 детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Для сравнения, суточный показатель выявленных носителей коронавируса на 23 марта составлял 79 человек.

С конца марта 2020 года зафиксировано 39 440 случаев заражения. Выздоровели 36 248 оренбуржцев.

Жертвами COVID-19 стали 712 человек. За последние сутки подтверждено пять смертей от коронавирусной инфекции.