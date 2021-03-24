Санкт-Петербург, Ленинградская область, 24 марта 2021, 12:07 — REGNUM В Ленинградской области в 2020 году выявлено больше 107 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах самоуправления. Это почти на 24% больше, чем в 2019 году. На 34% возросло количество преступлений, связанных с получением взятки (43 случая). Об этом 24 марта сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктор Борисенко во время отчета о работе полиции региона в 2020 году.
По его словам, в прошлом году на 8% меньше зарегистрировано преступлений, связанных с дачей взятки (23 случая).
«Основное внимание уделено пресечению посягательств на бюджетные средства, в первую очередь, выделяемые на реализацию национальных проектов. В этих целях проведено 76 проверок физических и юридических лиц, получивших финансовые средства для реализации нацпроектов»,— уточнил представитель Главка.
Кроме того, за год в Ленобласти пресечено 38 преступлений, связанных с хищениями и 13 — с освоением бюджетных средств, а также четыре преступных деяния, связанных с госзаказом. Раскрыто 28 подобных преступлений, по которым установлено 31 лицо, их совершившее.
«В преступной деятельности изобличены четыре представителя органов муниципальной власти. Отмечен определенный прогресс в выявлении любителей брать взятки»,— пояснил Борисенко.
За год в два раза возросло количество выявленных фактов взяточничества в крупном и особо крупном размере.